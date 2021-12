The Matrix Awakens et l'Unreal Engine 5 : une expérience entre réalité et 3D

Une vidéo vient d'être publiée, à mi-chemin entre le documentaire et la démonstration technique. On y voit Keanu Reeves nous rappeler à quel point Matrix était en avance sur son temps de ce point de vue, évoquant les nouvelles possibilités des moteurs 3D.

Si vous y regardez de près, vous verrez que l'on alterne constamment entre l'acteur et son double numérique, avant de passer à une démonstration d'un jeu de tir qui rappellera aux plus vieux d'entre nous les grandes heures des salles d'Arcade et de Time Crisis.

Cette fois, les scènes diffusées sont la représentation de ce que permettent des consoles de dernière génération. Les différentes fonctionnalités exploitées par le moteur Unreal Engine 5 étant détaillées une à une sur la fin de la vidéo, où l'on finit par se balader dans un monde très large, avec une fidélité des textures impressionnantes.

Cette démonstration technique est d'ores et déjà disponible pour la PS5 de Sony et les Xbox Series S/X de Microsoft. Un site est consacré au projet.