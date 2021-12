GitHub améliore sa recherche

Cette nouveauté prend pour le moment la forme d'une préversion accessible sur demande, donnant accès à une nouvelle partie du site permettant une recherche plus rapide et efficace de code.

On peut y utiliser des expressions régulières, de la syntaxe (organisations, dépôts, chemins et fichiers, etc.), avec un support avancé des dix langages les plus populaires pour accéder directement à des classes avec des outils de navigation spécifiques par exemple.

Le moteur a été entièrement réécrit en Rust. Une vidéo de démonstration est disponible ici. L'équipe indique que cette phase de test permettra aux utilisateurs de lui remonter leurs besoins et les autres langages qu'ils veulent voir supportés afin que cela soit ajouté, avant une disponibilité générale.