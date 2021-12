Ledger lance sa carte de débit, la Crypto Life Card

La société française explique qu’il s’agit de « la première carte que vous pouvez lier à votre Ledger Nano, vous donnant la possibilité de dépenser vos actifs stockés sur votre Nano ».

Vous n’avez pas besoin de convertir vos cryptos, la transition se fait automatiquement lors d’un achat. De plus, « selon l’endroit où vous vivez, vous pourrez déposer votre paie sur votre compte et choisir le pourcentage que vous souhaitez convertir en BTC et ETH ».

La carte a été développée en partenariat avec Baanx. Le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne seront les premiers pays à en profiter début 2022, suivis par les États-Unis. Certaines fonctionnalités seront déployées au cours de l’année.