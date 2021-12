La nouvelle coalition gouvernementale allemande promet de ne pas acheter d'exploits « 0 day »

Le Parti vert, le Parti social-démocrate (SPD) et le Parti libre-démocrate (FDP), qui ont formé une coalition gouvernementale le mois dernier, ont convenu de cesser d'acheter des vulnérabilités zero-day et de limiter l'utilisation future par le gouvernement de logiciels espions, rapporte The Record.

Non content de vouloir défendre fermement le chiffrement, elle estime que « l'exploitation des points faibles des systèmes d'information est en relation très problématique avec la sécurité informatique et les droits civils ».

« L'État n'achètera donc pas les vulnérabilités ou ne les gardera pas ouvertes [aux attaques], mais essaiera toujours de les sécuriser le plus rapidement possible dans un programme de gestion des vulnérabilités sous la direction d'un Office fédéral de la sécurité de l'information plus indépendant », précise la coalition.

Elle a également promis de limiter l'utilisation des logiciels de surveillance à un « seuil d'intervention » plus élevé conformément aux directives fournies par la Cour constitutionnelle fédérale.

Les trois partis ont également promis de modifier la loi sur la police fédérale afin de limiter la capacité des forces de l'ordre à utiliser leurs pouvoirs actuels d'écoute électronique et de mandat en ligne dans les enquêtes, de ne pas soutenir la vidéosurveillance ou la collecte de données biométriques à des fins de surveillance de masse, ainsi que la mise en œuvre de filtrages des contenus en ligne.