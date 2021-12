App Store : Apple peut finalement continuer à verrouiller les paiements (pour le moment)

En novembre, une juge fédérale américaine sommait le fabricant d'iPhone d’appliquer une décision de justice de septembre dans une affaire qui l'opposait à Epic Games et contre laquelle il a fait appel.

Il était notamment imposé à Apple de laisser les éditeurs contourner la commission prélevée sur son App Store (via un lien vers des boutiques tierces par exemple), avec une date limite fixée au 9 décembre au plus tard. Apple affirmait qu'il lui fallait plus de temps pour modifier ses systèmes et que, comme un appel était en cours, « aucun changement commercial supplémentaire ne devrait entrer en vigueur » avant la fin des recours.

Apple a fait appel de la décision d’ouverture de son App Store au 9 décembre et la justice vient de lui donner raison en suspendant cette injonction, comme le rapporte The Verge. En bref, rien ne change pour le moment. Un sursis en attendant que le fond de l’affaire soit jugé… ce qui peut prendre des mois ou des années.

La seconde partie de l’injonction de septembre n’est pas concernée : les développeurs pourront informer leurs clients que d’autres moyens de paiements existent.

Apple se dit évidemment ravi de cette décision. Elle affirme au passage que son inquiétude était que ces changements auraient créé « de nouveaux risques pour la confidentialité et la sécurité, et perturbé l'expérience utilisateur que les clients apprécient dans l'App Store ». En plus bien évidemment de priver la société de sa commission de 30 %.