Commission européenne : de nouvelles règles pour « ouvrir le code source de ses solutions logicielles »

L’institution a adopté « de nouvelles règles sur les logiciels libres, qui permettront d'ouvrir l'accès à ses solutions logicielles lorsqu'il existe des avantages potentiels pour les citoyens, les entreprises et les services publics ».

La Commission explique que, « pour publier le code source des logiciels dont ils sont propriétaires, les services de la Commission bénéficieront d'une procédure beaucoup plus rapide et moins lourde ». Pour Mariya Gabriel (commissaire chargée de l'innovation, de la recherche, de la culture, de l'éducation et de la jeunesse), « la Commission veut montrer l'exemple dans la transition numérique de l'Europe ».

Afin de faciliter l'accès aux codes sources, « la Commission mettra ses logiciels à disposition en code source ouvert dans un répertoire unique ». De plus, « avant sa diffusion, chaque logiciel sera examiné afin d'éliminer, le cas échéant, les risques en matière de sécurité ou de confidentialité, les problèmes de protection des données et les atteintes aux droits de propriété intellectuelle de tiers ».