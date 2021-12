Après une chute en bourse, LDLC effectue un rachat d'actions

Malgré la publication de ses résultats, l'annonce de son Arena et suite à l'attaque informatique dont il a fait l'objet, le revendeur a vu son cours passer de 53 euros début décembre à un peu plus de 43 euros à son plus bas. Soit un écart de valorisation de plus de 60 millions d'euros.

Il a donc décidé de racheter 4 000 de ses actions (devant être annulées) le 7 décembre à un prix pondéré moyen de 47,89 euros, apprend-on dans un communiqué, soit un peu moins de 200 000 euros.

Dans une notification faite à l'autorité des marchés financiers le 6 décembre, on apprend également que Marc Prieur, membre du directoire, a acquis 1 000 actions à 44,1 euros chacune et 500 actions à 44,0607 euros chacune.

De quoi faire soutenir le cours hier, qui est remonté à 48,45 euros et la valorisation à 306 millions d'euros. Reste maintenant à voir si la tendance haussière continuera ou pas.