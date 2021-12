MikroTik publie RouterOS 7.1

Après pas moins de deux ans de bêta et de release candidate, une version stable vient enfin d'être mise en ligne. Comme on pouvait s'y attendre, les changements sont nombreux et profonds.

Le noyau Linux 5.6.3 est utilisé, la gestion des utilisateurs a été complètement revue, tout comme la gestion du Wi-Fi (Wave 2) et des protocoles BGP, IPv6, MPLS, NTP, OSPF, etc.

La création de certificats Let's Encrypt fait son entrée, tout comme Wireguard, le NAT IPv6, l'accélération matérielle L3 (CRS3xx), L2TPv3, OpenVPN en UDP, VXLAN, ZeroTier (ARM/ARM64), etc. Une vidéo de présentation est disponible ici.