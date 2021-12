Hubble, le retour !

C’est la deuxième fois que le télescope spatial de plus de 30 ans sort du « coma » cette année. Il a connu une première panne importante cet été, puis une seconde fin octobre.

Les instruments de Hubble étaient alors passés en mode sans échec et la NASA avait ouvert une enquête. Durant le mois de novembre les instruments ont pu être remis en marche : Advanced Camera for Surveys pour commencer, Wide Field Camera 3 deux semaines plus tard, puis Spectrograph Returns le 29 novembre.

Avec le retour aux opérations du Space Telescope Imaging Spectrograph, les quatre instruments scientifiques collectent désormais des données. Bien évidemment, le télescope reste sous surveillance de l’Agence spatiale américaine.