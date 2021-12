Tails 4.25 est disponible, avec un utilitaire de sauvegarde

L'outil fait son entrée, permettant d'effectuer une copie de votre stockage persistant sur une autre clé Tails. En réalité, il « automatise le processus décrit jusqu'ici dans notre documentation » précise l'équipe.

Bien entendu on a également droit à des correctifs et mises à jour de paquets comme le navigateur Tor (11.0.2) et Tor (0.4.6.8).

On note également l'ajout « d'un raccourci pour redémarrer Tails lorsque le Navigateur non sécurisé n'a pas été activé dans l'Écran de bienvenue », et « d'un lien sur l'écran d'erreur de l'assistant de Connexion à Tor vers notre documentation ».