Une panne de plusieurs heures chez AWS a entraîné plusieurs services dans son sillage

Hier à 18h37, Amazon publiait un message sur sa page de statut : « Nous constatons un impact sur plusieurs API AWS dans la région US-EAST-1. Ce problème affecte également certains de nos outils de surveillance et de réponse aux incidents, ce qui retarde notre capacité à fournir des mises à jour. Nous avons identifié la cause profonde et travaillons activement au rétablissement ».

À partir de 21h, des améliorations sont annoncées chez AWS, mais aucune heure de retour à la normale n’était précisée. Peu après minuit, « de nombreux services étaient de retour », mais d’autres restaient encore inaccessibles. Le retour à la normale arrive aux alentours de 1h30 du matin.

Comme toujours en pareille situation, les services reposant sur AWS ont également connu des perturbations plus ou moins importantes suivant les cas. Disney+ en a fait les frais… mais aussi les aspirateurs robots Roomba, comme le rapporte ZDNet.com.