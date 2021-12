Scaleway a corrigé un bug dans l'accès VNC à ses Mac M1

Dans un billet de blog (en anglais uniquement), l'hébergeur évoque sa solution de location de machines Apple qui a rencontré un problème d'accès distant ces derniers temps. Il était jugé trop lent.

Le réseau n'était pas en cause, d'autres solutions d'accès distant ne posaient aucun problème, juste le VNC géré nativement via macOS. C'est une analyse de trafic qui a permis d'identifier le souci et de trouver la solution.

En réalité, des attaquants visaient spécifiquement ces machines, tentant d'y accéder en mode « brute force ». Après de premiers essais confirmant la situation, il a été décidé de mettre en place un blocage automatique des IP, et un filtrage des paquets.

Le tout est stocké en mémoire, de sorte que si l'utilisateur se retrouve bloqué suite à une maladresse, il lui suffit de redémarrer la machine via sa console pour tenter de se reconnecter.

Des nouveautés sont évoquées pour l'offre M1 de Scaleway en 2022, mais sans plus de détails pour le moment.