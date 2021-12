Google entrave Glupteba, un botnet d'1 million de machines Windows qui minait du bitcoin

Le groupe d'analyse des menaces de Google (TAG) vient d'annoncer avoir « pris des mesures pour perturber les opérations de Glupteba, un botnet sophistiqué qui cible les machines Windows et se protège à l'aide de la technologie blockchain ». Glupteba impliquerait actuellement environ un million d'appareils Windows compromis dans le monde, et se développerait au rythme de milliers de nouveaux appareils par jour.

Pour garder son emprise sur un tel nombre d’appareils, les pirates « utilisent des publicités sur Google pour des offres d’emploi pour les sites Web » qui mènent des activités illégales, précise l'AFP. Des experts en cybersécurité avaient alerté sur l'existence de Glupteba dès 2011. Il se faisait passer pour un logiciel gratuit ou des vidéos à télécharger.

Glupteba serait connu pour voler les informations d'identification et les données des utilisateurs, extraire des crypto-monnaies sur des hôtes infectés, déployer et exploiter des composants proxy ciblant les systèmes Windows et les appareils IoT et configurer des proxys pour canaliser le trafic Internet d'autres personnes via des machines et des routeurs infectés.

TAG a aussi « mis fin à environ 63 millions de documents Google ayant distribué Glupteba, 1 183 comptes Google, 908 projets cloud et 870 comptes Google Ads associés à leur distribution. De plus, 3,5 millions d'utilisateurs ont été avertis avant de télécharger un fichier malveillant via les avertissements de Google Safe Browsing ».

Google vient à ce titre de lancer un litige pour fraude, abus informatiques et contrefaçon de marque à l'encontre de deux de ses responsables, soupçonnés d'être situés en Russie. Il s'agirait du « premier procès contre un botnet activé par blockchain qui, selon nous, créera un précédent, une responsabilité légale pour les opérateurs de botnet et contribuera à dissuader les activités futures ».