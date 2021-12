Mitto, prestataire suisse de surveillance à l'insu de son plein gré

The Bureau of Investigative Journalism, en collaboration avec Bloomberg News, révèle que le cofondateur d'une entreprise suisse à laquelle Google et Twitter ont fait confiance pour envoyer des codes de sécurité par SMS à des millions d'utilisateurs gérait également un service de surveillance utilisé par des gouvernements pour localiser secrètement les téléphones portables.

L'enquête menée par le Bureau et Bloomberg News est basée sur des entretiens avec plus de deux douzaines de personnes, dont d'anciens employés de Mitto, des initiés de l'industrie de la surveillance, des professionnels de la cybersécurité, ainsi que des e-mails et des documents décrivant les prestations de surveillance.

Elle révèle que le cofondateur de l'entreprise, Ilja Gorelik, offrait également un autre service, à l'insu de Mitto : revendre l'accès à ses réseaux pour localiser secrètement des personnes via leur téléphones portables à des sociétés de surveillance qui, à leur tour, ont passé des contrats avec des agences gouvernementales.

Créée en 2013, Mitto AG s'est imposée comme un fournisseur de messages texte automatisés pour des choses telles que les promotions des ventes, les codes de sécurité et les rappels de rendez-vous, établissant des relations avec des opérateurs de télécommunications dans plus de 100 pays.

Ses accords lui ont permis de transmettre des SMS à des milliards de téléphones, y compris dans des pays qui sont autrement difficiles à pénétrer pour les entreprises occidentales, comme l'Iran et l'Afghanistan.

Ses clients comptent de nombreux géants de la technologie, tels que Google, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, Telegram, TikTok, Tencent et Alibaba, selon des documents de Mitto et d'anciens employés. L'entreprise, qui se présente comme le fournisseur de services de messagerie texte « le plus fiable » du secteur, affirme qu'elle offre ces services « sans aucune menace ni aucun risque potentiels ».

Mais Gorelik exploitait les faiblesses d'un protocole de télécommunications connu sous le nom de SS7, ou Signaling System 7, qui contient de nombreuses vulnérabilités connues pour avoir été exploitées dans le passé pour localiser des téléphones. L'association de Gorelik avec l'industrie de la surveillance était un secret bien gardé au sein de Mitto, selon d'anciens employés.

Répondant aux questions du Bureau, Mitto a publié une déclaration indiquant que l'entreprise n'était pas impliquée dans une entreprise de surveillance : « Nous sommes choqués par les affirmations contre Ilja Gorelik et notre entreprise ».

Elle a lancé une enquête interne « pour déterminer si notre technologie et nos activités avaient été compromises », et précise qu'elle « prendrait des mesures correctives si nécessaire ».