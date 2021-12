Euclidia demande un moratoire sur les stratégies en matière de Cloud

L'organisation, qui dit regrouper « 26 entreprises européennes créatrices de technologies du cloud dont le siège est situé en Europe », veut une harmonisation et un changement de ton au niveau européen.

« Si EUCLIDIA soutient fermement l'objectif de renforcer la confiance et l'autonomie technologique de l'Europe dans les services de cloud utilisés par les gouvernements, l’alliance souligne que cet objectif nécessite un dialogue cohérent et constructif avec les entreprises européennes pour identifier les principaux facteurs en jeu », indique le communiqué.

Pour l'organisation, le problème de l'approche française est de mélanger les questions de cybersécurité, à travers la qualification SecNumCloud, et celle du Cloud de confiance mis en avant par le gouvernement depuis cet été. « La confiance et l'autonomie technologique des services de cloud européens ne peuvent être gagnées en négligeant les impacts juridiques et pratiques d'octroi de licences pour des logiciels développés par des entités non européennes » ajoute-t-elle, évoquant le besoin d'une évaluation des risques.

Elle veut aussi que les gouvernements exigent l'accès « complet et immédiat » aux codes sources des solutions tierces qu'ils viendraient à utiliser. « Ils devraient également avoir le droit irrévocable de continuer à utiliser ce code en cas de changement ou de retrait de licence », pointant ici le problème de l'évolution dans le temps des relations avec les partenaires et la difficulté qu'il peut y avoir à passer d'une solution à une autre.

Une FAQ complète (en anglais) détaillant la position est disponible ici.