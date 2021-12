Cela faisait un an que le logiciel de chiffrement n'avait pas eu de mise à jour majeure. Il profite de cette mouture pour ajouter le support natif d'ARM64 via les Apple M1 sous macOS et Windows (le chiffrement du système y arrivera plus tard).

Dans le même temps, le support de Windows Vista, 7 et 8.x est abandonné. De nombreux correctifs et autres petites améliorations sont de la partie. Le détail se trouve ici.