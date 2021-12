Crypto-monnaies et lutte contre le blanchiment : « un pas important en vue de combler les lacunes »

Le Conseil européen explique que « les ambassadeurs auprès de l'UE ont arrêté aujourd'hui un mandat de négociation avec le Parlement européen sur une proposition visant à actualiser les règles existantes sur les informations accompagnant les transferts de fonds. Cette actualisation vise à étendre le champ d'application des règles à certains crypto-actifs ».

« L'objectif de la proposition est d'imposer aux prestataires de services sur crypto-actifs l'obligation de recueillir et de rendre accessibles des données complètes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire des transferts d'actifs virtuels ou de crypto-actifs qu'ils traitent. C'est ce que font actuellement les prestataires de services de paiement pour les virements électroniques », indique-t-il.

« L'accord d'aujourd'hui est un pas important en vue de combler les lacunes de nos systèmes financiers qui sont utilisées de manière malveillante par des criminels pour blanchir des gains illicites ou financer des activités terroristes », explique Andrej Šircelj, ministre slovène des finances.

« Les crypto-actifs risquent de plus en plus d'être exploités à des fins criminelles et de blanchiment d'argent, et je suis ravi que le Conseil ait pu avancer rapidement sur cette proposition urgente », ajoute-t-il.