Boursorama Kador pour les 12-17 ans devient Freedom, avec une nouvelle carte

Le groupe revendique « 340 000 clients mineurs à fin novembre 2021 ». Lancé en 2017, Kador change de nom, mais garde la même cible : les adolescents de 12 à 17 ans.

« Cette nouvelle offre de banque au quotidien gratuite dédiée aux adolescents comprend une nouvelle carte, une nouvelle application et de nouvelles fonctionnalités pour leur simplifier la vie et optimiser la gestion de leur argent de poche », explique la banque en ligne.

La carte est en PVC recyclé et « offre aux ados tous les avantages d’une carte Visa Classic ». Une nouvelle application sur iOS et Android est aussi de la partie, ainsi que de nouvelles fonctionnalités : virement par SMS, notification push en temps réel, etc. Tous les détails se trouvent par ici.