Les revenus et le bénéfice net de LDLC en hausse, le panier moyen augmente de 21 %

Le groupe revendique un chiffre d’affaires de 333,5 millions d’euros sur le premier semestre de l’année, en hausse de 6,1 % sur un an. Le résultat net est de 18,3 millions d’euros, en augmentation de 25 % pour sa part.

« Sur le semestre écoulé, l’activité BtoC réalise un chiffre d’affaires de 236,1 millions d’euros, affichant une très bonne résilience par rapport au niveau de très forte activité de l’an passé (+0,4 % à périmètre constant - Top Achat acquis le 10 avril 2020, soit 10 jours non consolidés l’an dernier) ». Néanmoins, « les activités BtoC en ligne sont en léger repli sur la période (-2,2 %) ».

De son côté, « le chiffre d’affaires des boutiques LDLC progresse de 21,8 % pour atteindre 42,6 millions d’euros, attestant une nouvelle fois de la complémentarité des canaux de distribution ». Rappelons que la hausse est aussi poussée par l’ouverture de nouvelles boutiques.

« Les activités BtoB enregistrent une croissance de 20,5 % du chiffre d’affaires à 91,6 millions d’euros sur le 1er semestre 2021-2022, contre 76,0 millions d’euros sur la même période de l’exercice précédent ».

Le groupe annonce que le panier moyen « est en très forte augmentation à 472 euros HT (390 euros HT en n-1) reflétant l’évolution du mix produits dans le contexte d’approvisionnement actuel et une meilleure disponibilité des produits de moyenne et haute gamme ». 221 000 nouveaux clients (BtoC et BtoB) sont arrivés sur le semestre.

Le groupe en profite pour revenir sur un changement effectif depuis le début de l’année : « le passage à la semaine de 4 jours ». Il est « non seulement bénéfique pour le bien-être et l’engagement des collaborateurs mais également pour les résultats du Groupe qui atteignent un niveau record sur la période ».