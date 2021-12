Accord entre le Groupe Canal+ et les organisations du cinéma

Le groupe signe un nouvel accord avec le BLIC, BLOC et l’ARP qui s’étend jusqu’en 2024. Il prévoit « un investissement garanti de plus de 600 M€ pour les trois prochaines années dans le cinéma français et européen pour Canal+ et CINE+ ».

S’ajoutent « un avancement de la fenêtre de Canal+ dans la chronologie des médias six mois après la sortie en salles, conforme à son statut renouvelé de premier contributeur du cinéma français et européen » et « une fenêtre de droits exclusifs pour Canal+ de 9 mois minimum, pouvant aller jusqu’à 16 mois avec la deuxième fenêtre ».

Et enfin, « une meilleure capacité d’exposition et de circulation des œuvres sur les antennes cinéma du Groupe Canal+ comme sur myCANAL ».

Cet accord, qui sécurise le rôle de Canal+ comme principal financeur, intervient alors que le secteur doit s’entendre sur la chronologie des médias au plus tard le 10 février prochain.