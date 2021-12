Facebook a mis de côté 1 milliard d'euros en prévision de nouvelles amendes liées à la confidentialité des données qui devraient provenir de la Commission irlandaise de protection des données (CPD), révèle l'Independent.

La somme reflèterait la probabilité d'un plus grand nombre de décisions de la CPD, qui a plus de 10 enquêtes en cours contre Facebook, Whatsapp et Instagram.

En septembre, elle avait déjà condamné Whatsapp à une amende de 225 millions d'euros.