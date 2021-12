Steven Le Roux quitte à son tour OVHcloud

Après 8 ans passés chez l'hébergeur, à travailler sur des produits comme l'anti-DDoS, la VoIP, les solutions Big Data/BI, l'observabilité, le streaming, le PaaS ou encore le réseau/NFV dernièrement, il part pour une nouvelle aventure.

Celle-ci commencera début 2022 indique-t-il, sans plus de détails. Interrogé, il n'a pas souhaité faire plus de commentaires. Dans tous les cas, cette annonce se fait dans un contexte particulier pour OVHcloud, qui vient d'entrer en bourse.

On assiste ainsi à quelques départs d'employés haut gradés, qui étaient là de longue date et qui semblent vouloir passer à autre chose. Nous n'avons pas pu identifier de cause unique, les raisons évoquées étant diverses selon les échanges que nous avons pu avoir ces dernières semaines. Mais cela vient assurément « alimenter » les entreprises du secteur.

Début septembre, c'est Loïc Nasello qui quittait OVHcloud après 13 ans de bons et loyaux services, devenant le CTO du strasbourgeois 2CRSi.