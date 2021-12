Une proposition de loi de la France Insoumise contre le passe sanitaire

Dans une proposition de loi, le groupe de la France Insoumise veut supprimer le passe sanitaire, et toutes les autres mesures d’exception instituées depuis le début de la crise du Covid-19.

Le passe sanitaire ? « Un dispositif de contrôle permanent et continu par une partie de la population – dont l’activité est le plus souvent totalement étrangère aux questions de santé et aux contrôles sanitaires de ce type ‑ sur une autre partie ».

Pour LFI, ce passe « fait peser sur les professionnels concernés une charge de travail supplémentaire difficilement compatible avec le métier qu’ils exercent et crée un climat de défiance entre les uns et les autres, sans compter les salariés ayant été suspendus ou ayant démissionné, faute d’avoir accepté de se plier à ces injonctions ».

À ses yeux, il aurait pour effet « d’encourager les comportements à risque, en donnant l’illusion aux personnes ayant reçu leurs injections de vaccin que le virus ne circule plus et d’être invulnérables ».

« Les gestes barrières sont de fait moins respectées. Les incohérences demeurent irrésolues : il faut présenter un passe pour monter dans un TGV vide, mais rien pour monter dans un RER bondé. Un passe est requis pour aller voir un film dans une salle de cinéma à moitié pleine, mais pas pour se rendre dans un lieu de restauration collective.»

En guise d’alternative, le groupe souhaiterait des tests gratuits, la généralisation des purificateurs d’air, l’instauration de roulements, la création d’un pôle public du médicament, « et avant tout, restauration d’un service public hospitalier gratuit et de qualité, capable de protéger tous nos concitoyens ».