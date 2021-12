Microsoft lance Teams Essentials, à 4 dollars par mois et par utilisateur

Ce nouveau forfait permet d’utiliser l’application de messagerie sans avoir d’abonnement à Microsoft 365.

Facturé 4 dollars par mois et par utilisateur, Teams Essentials permet de profiter des appels de groupe jusqu’à 300 participants avec un maximum de 30 heures. 10 Go de stockage dans le cloud sont également accessibles à chaque utilisateur. Tous les détails et un comparatif des différentes versions se trouvent par ici.

La version gratuite de Teams est toujours disponible, mais avec 5 Go de stockage, 60 minutes et 100 participants maximum pour les meetings. Suite à la crise sanitaire, Microsoft proposait pendant un temps 30 heures et 300 participants dans sa version gratuite, mais le lancement de Teams Essentiels signe la fin de cette « générosité ».