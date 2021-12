L'hébergeur met à jour ses serveurs dédiés à petit prix, avec des processeurs d'ancienne génération, entre 23 et 168 euros HT par mois dans le cas de So you start.

On y trouve tout de même des EPYC (Zen 1) et des Xeon D (15xx). Pour Kimsufi, les tarifs débutent à 4,99 euros HT pour un Atom N2800, on trouve également des Core i5-750 qui datent tout de même de 2009.

Au moins, on ne pourra pas dire qu'OVHcloud ne réutilise pas ses anciennes plateformes dans la durée.