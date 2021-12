Raccordements « complexes » à la fibre : le gouvernement débloque 150 millions d’euros

Dans un communiqué, il rappelle qu’un « nombre conséquent de locaux - environ 10% en zone RIP - présentent des difficultés susceptibles de faire échouer le raccordement ».

« Si la majorité de ces difficultés peut être résolue par des actions opérationnelles et règlementaires (remontées d’informations, élagage, autorisations administratives, etc.), d’autres difficultés, principalement liées à l’absence ou la défaillance des infrastructures aériennes et souterraines de génie civil (poteaux tombés, câbles en pleine terre), peuvent impliquer une charge financière significative ».

Ainsi, « une enveloppe budgétaire de 150 millions d’euros, annoncée au début de l’année 2021, sera allouée au financement de ces travaux de génie civil en domaine public, en cohérence avec les modalités du plan France Très Haut Débit ». Les modalités ne sont pas encore connues : elles seront « soumises à consultation publique à la mi-décembre 2021, pour une durée de 4 semaines, en vue du lancement d’un appel à projets d’ici la fin du premier trimestre 2022 ».

Pour rappel, au-delà de la question des « raccos complexes », la qualité des raccordements est un vrai sujet avec des armoires de rues parfois complètement « vandalisées » ; une situation exacerbée par des sous-traitants à la pelle. L’Arcep semble (enfin) décidé à agir avec fermeté, une première enquête administrative a ainsi été ouverte contre XP Fibre.

De son côté, Bercy lui a demandé d’enquêter sur les retards d'Orange en zone AMII.