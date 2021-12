Elle était déjà proposée sur les plateformes iOS et Android, mais uniquement pour smartphone et tablette. Android TV (à partir de la version 8) est désormais éligible, toujours pour les abonnés Freebox Pop et Delta.

« Avec cette application, les abonnés peuvent accéder sans surcoût sur un 2nd écran à la richesse des services de télévision OQEE by Free : plus de 550 chaînes TV accessibles en direct dont plus de 220 incluses ainsi que des fonctionnalités avancées », explique le FAI.