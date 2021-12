Le Conseil européen « adopte une recommandation sur l'apprentissage hybride »

Cette « recommandation » de 23 pages (tout de même) concerne les « approches d'apprentissage hybride pour atteindre l'objectif d'une éducation primaire et secondaire inclusive et de haute qualité ».

L’institution explique que « la recommandation propose à la fois des mesures à court terme en réponse directe à la crise et des actions sur le long terme. Il est notamment recommandé aux États membres d'aider les apprenants à remédier aux pertes d'acquis causées par la fermeture partielle des écoles et à favoriser le développement de leurs aptitudes et compétences numériques (et celles de leur famille) ».

Elle se place aussi de l’autre côté de la barrière et « propose également que les États membres intègrent des approches d'apprentissage hybride dans la formation des enseignants et leurs programmes de développement professionnel continu, investissent dans la connectivité internet à haut débit pour les environnements d'apprentissage en présentiel et à distance […] ».