Jack Dorsey démissionne de Twitter, Parag Agrawal devient le nouveau CEO

C’est (évidemment) via un tweet que le principal intéressé a confirmé une information qui était sortie dans la presse peu de temps avant. « On parle beaucoup de l’importance pour une société d’être dirigée par son fondateur. Au bout du compte, je pense que c’est un facteur limitant et un SPOF. J’ai travaillé dur pour que cette entreprise puisse échapper à ses créateurs ».

Jack Dorsey reste membre du conseil d’administration jusqu’à la fin de son mandat à l’assemblée des actionnaires de 2022. Il ne devrait pas se représenter. Parag Agrawal, qui travaille chez Twitter depuis plus de 10 ans et était le CTO depuis 2017, prend les rênes de la société. Il a été approuvé à l’unanimité par le conseil d’administration.

D’autres changements sont de la partie : « Bret Taylor a été nommé nouveau président du conseil d’administration, succédant à Patrick Pichette qui demeure au conseil d’administration et continuera d’occuper le poste de président du comité d’audit ».

Twitter a été créé par Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone et Evan Williams. Dorsey était à la tête de la société entre 2006 (année de la création) et 2008, avant d’être évincé par le conseil d’administration. Il était finalement revenu aux commandes en 2015. Il est aussi CEO de Square, une entreprise spécialisée dans les solutions de paiement sur mobile.