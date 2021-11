Index mobile-first : Google ne fixe plus de date

L'idée était au départ de migrer vers cette solution pour l'ensemble des sites dès le mois de mars, mais la pandémie a retardé ce calendrier. Désormais, le géant américain admet que certains sites ne sont pas prêts, parfois pour des questions légitimes, et laisse donc « le calendrier ouvert pour les prochaines étapes ».

Ainsi, l'indexation qui prend en compte la version mobile en priorité pour chaque site indexé est désormais un horizon et ne correspond plus à une date butoir. Une décision prise dans un contexte où les choix parfois arbitraires du moteur sont de plus en plus contestés.

Google renvoie toujours à sa search console pour plus de détails et à son espace communautaire pour d'éventuelles questions.