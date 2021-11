« L'espace pour tous » validé par le Conseil européen

Les ministres « soulignent l'importance que revêt la participation de parties prenantes de tous les États membres dans le secteur spatial et le renforcement des liens entre les secteurs spatial et non spatial ».

Ils « insistent sur l'importance que revêt une participation plus équitable aux projets spatiaux par les différentes parties prenantes dans tous les États membres, laquelle permettra une croissance équilibrée et assurera la compétitivité de l'écosystème spatial ».

Il est aussi question « d'inclure les jeunes entreprises, les PME et les sociétés à moyenne capitalisation ».