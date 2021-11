Jean-Michel Jarre vante l'émergence d'un « métavers à la française »

Dans une tribune publiée dans le JDD, le musicien connu pour ses positions engagées dans le domaine de la lutte contre le piratage, indique qu'il est « urgent d'acquérir notre autonomie dans les domaines de production et de diffusion des technologies immersives ».

Pour lui, « nous ne devons pas les abandonner à Mark Zuckerberg » dont la vision serait déjà « datée ». « Un métavers français et européen devrait regrouper un ensemble de plateformes et d'acteurs dans les domaines de la réalité virtuelle, augmentée ou étendue, de l'intelligence artificielle, et un cloud indépendant ».

Un projet qui aurait déjà financé à hauteur de 200 millions d'euros par le ministère de la culture se félicite-t-il, un « amorçage ». Ainsi, ces millions « bien répartis entre des acteurs pertinents et expérimentés du secteur des technologies et des productions immersives » doivent nous permettre de « devenir extrêmement compétitif dans le monde ».

Bien entendu, il précise que ce métavers français devra « aussi prendre en compte les sujets de formation aux nouveaux métiers du son et de la musique, qui généreront des dizaines de milliers d'emplois. Ne l'oublions jamais, les oreilles ouvrent les yeux ».