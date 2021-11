Le patron de TIM (Telecom Italia) démissionne, l’opérateur va examiner l’offre de rachat de KKR

« Plombé par de piètres résultats et des difficultés dans le numérique, l'opérateur Telecom Italia (Tim) a vu son patron Luigi Gubitosi démissionner vendredi à l'issue d'un long conseil d'administration », explique l’AFP.

Le CA extraordinaire a duré près de 5h et, à son issue, on apprenait la démission de son patron Luigi Gubitosi. Il a été remplacé par Pietro Labriola, « qui dirigeait les activités brésiliennes de la société, tandis que le président du conseil d'administration Salvatore Rossi va prendre en charge une grande partie des fonctions de M. Gubitosi », ajoutent nos confrères.

Le Conseil annonce aussi la mise en place d’un « comité ad hoc pour étudier la proposition faite lundi par le fonds KKR ». Ce dernier a en effet mis 11 milliards d’euros sur la table afin de récupérer la totalité du capital de l’opérateur italien.

Vivendi détient 23,75% du capital de TIM et jugeait la semaine dernière l’offre sous-évaluée et affirmait n’avoir « aucune intention de céder sa participation ». Cette offre de rachat est dans tous les cas soumise à plusieurs conditions, notamment l’autorisation du gouvernement italien car « l'activité de Telecom Italia étant considérée comme un actif stratégique national » et des autorités compétentes.