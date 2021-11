Google émet sa liste de vœux pour l’encadrement des publicités politiques

Si Google tire un coup de chapeau à la proposition de Digital Services Act et au plan d’action pour la démocratie européenne de la Commission, c’est surtout pour en profiter d’émettre quelques vœux. Le géant réclame notamment une définition claire de l’expression de « publicités politiques », et souhaite bénéficier d’exemples clairs de son champ d'application.

« Sans définitions claires, différentes entreprises adopteront des politiques incohérentes et contradictoires, créant une confusion pour les annonceurs et compromettant la transparence pour les citoyens ». Toujours en cas de brouillard dans les termes utilisés, le G de GAFA craint que des publications d’ONG sur des questions d'intérêt public ou celles de particuliers s'exprimant sur des questions sociales soient frappées par cette future régulation.

Google souhaite également des responsabilités plus claires pour les plateformes et les annonceurs, ces derniers étant considérés par la société américaine comme les mieux placés pour valider les identités des personnes à l’origine des annonces. Elle réclame plus de sécurité juridique dans la réglementation, seule façon d’aider les candidats, les campagnes, les annonceurs, les éditeurs et les plateformes à mieux appréhender la portée de ces dispositions et des obligations spécifiques en découlant.