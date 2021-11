Le nouveau gouvernement allemand demande l'interdiction européenne de la surveillance biométrique de masse

La nouvelle coalition gouvernementale allemande a appelé à une interdiction à l'échelle européenne de la reconnaissance faciale publique et à « rejeter la vidéosurveillance globale et l'utilisation d'enregistrements biométriques à des fins de surveillance », se félicite ReclaimYourFace, la campagne de l'ONG de défense des libertés numériques EDRi, qui milite également en ce sens.

« C'est une grande réussite pour la campagne Reclaim Your Face que notre demande pour une Europe sans surveillance biométrique ait été incluse dans l'accord de coalition du gouvernement allemand. Mais cela seul ne suffit pas », a déclaré Matthias Marx, porte-parole du Chaos Computer Club, membre d'EDRi. « Les mots doivent être soutenus par des actions maintenant et liés par la loi. »

Cette nouvelle intervient une semaine seulement avant que le Conseil de l'Union européenne (le groupe des ministres et ambassadeurs des États membres de l'UE) ne définisse sa première position sur la future loi de l'UE sur l'intelligence artificielle. Or, l'identification biométrique à distance, la catégorisation biométrique discriminatoire et la reconnaissance des émotions ont été des sujets brûlants dans les négociations.

Cette annonce apporte un soutien supplémentaire aux acteurs de l'UE appelant à une interdiction totale en Europe, notamment le comité et le contrôleur européens de la protection des données, le Parlement européen et les gouvernements de plusieurs pays de l'UE. Plus de 65 organisations de la société civile soutiennent par ailleurs la campagne ReclaimYourFace, dont la pétition a recueilli, à ce jour, plus de 63 000 signatures, dont près de 29 000 Allemands, et 13 000 Français.

Il en faut 1 million pour que la Commission européenne soit tenue d'y répondre.