Carrefour Flash 10/10 : un concept store à Paris, dans la veine d’Amazon Go

C’est le « premier magasin de ce type en France, Carrefour Flash se situera au 11 avenue Parmentier, dans le 11e arrondissement de Paris », explique le groupe. Ce concept a déjà été testé pendant plus d’un an au sein du siège de Carrefour, à Massy.

« Ce format innovant, Flash 10/10 (“10 secondes pour faire ses courses et 10 secondes pour payer et sortir du magasin”), propose un parcours d'achat sans scanner le produit et avec un paiement quasi instantané sans avoir besoin de sortir les articles de son sac ».

La boutique est ainsi équipée de 60 caméras HD et près de 2000 capteurs dans des étagères connectées. « Un algorithme permettant d'interpréter les données et un système de paiement propriétaire en tablette » sont aussi de la partie. Carrefour s’est associée à la société californienne AiFi, qui a mis en ligne une vidéo de présentation.

« Le client est suivi anonymement via un avatar virtuel qui lui est associé lors de son entrée dans le magasin et ses choix de produits sont automatiquement détectés et ajoutés à son panier virtuel. Une fois ses courses terminées, le client n’a plus qu’à valider son panier, via une borne et procéder au paiement sans contact ».

Enfin, « le ticket de caisse dématérialisé peut être récupéré immédiatement via un QR code ». Le groupe précise qu’une caisse automatique pour les paiements en espèce est également disponible.

Il n’est pour le moment pas question de déployer d’autres boutiques du genre.

Amazon s’est déjà lancé sur ce concept depuis plusieurs années, mais ce n’est pas le seul. Auchan aussi à ouvert en septembre un magasin « Go » à Roubaix, un « format innovant de magasin [qui] intègre la reconnaissance d’images et de mouvements pour offrir un parcours de courses qui s’affranchit du scanning des produits et du passage devant la borne de paiement ».

Comme le rappellent les Échos, Intermarché est lui aussi sur les rangs, tandis que le groupe Casino a développé des boutiques dites « autonomes », qui permettent « la nuit ou le dimanche, de faire ses courses sans aide à l'encaissement ».