Gaia-X : un second hackathon les 2 et 3 décembre

La première édition s’était pour rappel tenue cet été, les 30 et 31 août. Le but était d’« apporter des idées pour la mise en œuvre des jalons techniques et aider au développement de Gaia-X ».

Le projet remet le couvert, avec une seconde édition en fin de semaine prochaine. Deux thèmes sont mis en avant : « Gestion de l'identité et auto-descriptions ».

Ce hackathon se tiendra certainement dans une ambiance tendue puisque Scaleway, un des membres fondateurs, va quitter le projet et Clever Cloud est inquiet.