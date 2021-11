Deux députées sur le front de la guerre des boutons des télécommandes TV

À l’Assemblée nationale, une « mission flash » a été lancée, portant sur la configuration des télécommandes de téléviseurs et des pages d’accueil des box. L’enjeu ? « Préserver la concurrence entre les acteurs ». La Commission des affaires culturelles a désigné corapporteuses les députées Sophie Mette (MoDem) et Michèle Victory (PS) de ce travail d’analyse qui doit s’achever en janvier.

La mission portera sur la présence des boutons « Netflix » ou encore « Amazon » et autres sur les plus récentes télécommandes. Un pont d’or pour ces services en ligne, la crainte d’un aller simple vers les oubliettes, pour les chaînes non mises en valeur. Les Échos rappellent à ce titre que l’ordonnance transposant la directive sur les services de médias audiovisuels prévoit qu’à compter du 1er janvier 2022 les grands opérateurs devront accorder « une visibilité appropriée » aux « services d'intérêt général ».

Les conditions seront précisées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en passe de devenir l’Arcom, suite à sa fusion avec la Hadopi. La loi de 1986 mise à jour indique que cette « visibilité appropriée » pourra être assurée par la mise en avant sur la page ou l'écran d'accueil, dans les recommandations aux utilisateurs, dans les résultats de recherches et même sur les télécommandes.