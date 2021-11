OVHcloud lance la bêta de son offre NetApp ONTAP

En préparation depuis un certain temps, cette solution s'approche enfin de la disponibilité. Il ne s'agit pour le moment que d'une bêta ouverte, accessible sur demande via les Labs.

L'hébergeur précise que ses garanties de SLA ne s'appliquent donc pas pour le moment, et que quelques restrictions s'appliquent : 1 To par testeur, uniquement pour les européens, depuis des serveurs situés à Roubaix et uniquement via un accès API.

Le panneau de contrôle n'arrivera qu'avec la disponibilité générale, la documentation devant être progressivement publiée. La version de NetApp ONTAP utilisée n'est pas précisée. On sait seulement que le protocole NFSv3 est supporté, avec SyncMirror pour la haute disponibilité, le tout reposant sur un cache PCIe (NVMe) et des SSD pour un débit de 64 Mo/s par To.

Aucune grille tarifaire n'a pour le moment été évoquée.