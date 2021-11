Concurrence : 200 millions d’amendes pour Apple et Amazon en Italie

L'Autorité de la concurrence italienne a infligé une sanction de plus de 200 millions d’euros à l’encontre d’Apple (134,5 millions d’euros) et Amazon (68,7 millions d’euros). Elle dénonce à cette occasion un accord visant à restreindre l’accès à Amazon.it à tous les revendeurs légitimes de produits authentiques Apple et Beats.

Au fil de clauses contractuelles d'un accord signé le 31 octobre 2018, des restrictions quantitatives du nombre de détaillants réservaient une place de choix à Amazon et certains revendeurs d’opérer sur la plateforme. L’autorité souligne la nécessité pour les réseaux de distribution d’être fondés « sur des critères qualitatifs, non discriminatoires et appliqués de manière égale à tous revendeurs potentiels ».

Pour Carlo Rienzi, président de l'association de consommateurs Cadocons, « les restrictions imposées aux vendeurs de produits Apple ont d'une part, limité le choix des acheteurs, d'autre part, réduit la possibilité de remises et restreint la concurrence entre les opérateurs contribuant ainsi à maintenir les prix à un niveau élevé ».