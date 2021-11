Tile (trackers Bluetooth) rachetée par Life360 pour 205 millions de dollars

Life360 est un service permettant de suivre « les allées et venues de votre famille en temps réel tout au long de la journée », avec des alertes paramétrables. Il revendique plus de 33 millions d’utilisateurs actifs chaque mois et une présence dans 195 pays. Tile pour rappel propose depuis longtemps des trackers Bluetooth, un marché sur lequel Apple s’est lancé en avril avec ses AirTag.

Dans le communiqué, il est indiqué que « Tile continuera à opérer avec sa propre identité sous la direction de son CEO, CJ Prober, qui rejoindra également le conseil d'administration de Life360 ». Il est également indiqué que « l'équipe Tile devrait rester en place ».

La finalisation de ce rachat est attendue pour le 1er trimestre 2022.