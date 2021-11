Pegasus : Apple porte plainte contre NSO

Apple vient de déposer plainte contre NSO Group et sa société mère, et demande « une injonction permanente pour interdire à NSO Group d'utiliser tout logiciel, service ou appareil Apple ».

« Des acteurs parrainés par l'État comme le groupe NSO dépensent des millions de dollars en technologies de surveillance sophistiquées sans responsabilité effective. Cela doit changer », a déclaré Craig Federighi, vice-président senior de l'ingénierie logicielle d'Apple.

La firme à la pomme en profite pour faire son auto-promo en avançant que « des chercheurs ont découvert que d'autres plates-formes mobiles ont 15 fois plus d'infections par des logiciels malveillants que l'iPhone », et qu'« une étude récente a montré que moins de 2 % des logiciels malveillants mobiles ciblent les appareils iOS ».

Apple a également annoncé une contribution de 10 millions de dollars, « ainsi que tous les dommages causés par le procès, aux organisations poursuivant la recherche et le plaidoyer en matière de cybersurveillance » tels que le Citizen Lab et Amnesty Tech, qui expertisent et documentent les iPhone ciblés par Pegasus depuis des années.