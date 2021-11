Cinq produits stockage Samsung certifié « Reducing CO2 » par Carbon Trust

Le fabricant explique que ses puces HBM2E (8 Go), GDDR6 (8 Gb), UFS 3.1 (512 Go), son SSD portable T7 (1 To) et sa carte microSD EVO Select (128 Go) ont obtenu les labels « Reducing CO2 » de Carbon Trust, après avoir reçu la certification « CO2 Measured » l’année dernière.

Carbon Trust dispose de sept certifications différentes. On y trouve notamment « CO2 Measured » qui indique « que l'empreinte carbone de ce produit a été mesurée et certifiée », ainsi que « Reducing CO2 » qui « montre que l'empreinte carbone du produit diminue année après année et que l'entreprise s'est engagée à continuer à réduire l'empreinte ». Il y a également « Carbon Neutral », « 100% Renewable Electricity », « Lower CO2 » et des labels pour les emballages.

Selon Samsung, « le volume des émissions de carbone des cinq produits, après leur sortie et jusqu'en juillet 2021, a diminué d’environ 680 000 tonnes de CO₂ ce qui équivaut à 11,3 millions d'arbres urbains cultivés pendant dix ans ou le gaz à effet de serre émis de 149 000 voitures conduites pendant un an ».

20 produits supplémentaires ont été certifiés « CO2 Measured » et sont donc en piste pour obtenir le label « Reducing CO2 » explique le fabricant.