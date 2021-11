Netflix se paie Scanline VFX, un studio d’effets parmi « les plus créatifs et les plus innovants au monde »

La plateforme de streaming explique que Scanline VFX « a été fondée en 1989 et est aujourd'hui dirigée par Stephan Trojansky, un superviseur VFX novateur dont le système de rendu Flowline a remporté un Oscar scientifique et technique en 2008 ».

Ce studio travaille déjà avec Netflix sur des projets comme Cowboy Bebop, Ciel Rouge Sang et Stranger Things, mais aussi sur des titres à venir : Don’t Look Up: Déni cosmique, The Gray Man, Slumberland, The Adam Project et Stranger Things 4.

À l’avenir, « Scanline continuera d'opérer de manière indépendante et de travailler avec ses multiples clients ». Bien évidemment, cette acquisition est soumise à l’approbation des autorités compétentes. La finalisation de cette transaction (dont le montant n’est pas précisé) est attendue pour le premier trimestre 2022.

Il y a deux semaines, Weta Digital – un autre studio d’effets spéciaux, créé par Peter Jackson – a été récupéré par Unity pour 1,625 milliards de dollars. Là encore, le studio doit continuer à fonctionner de manière indépendante.