Synology tiendra son événement annuel le 2 décembre prochain

Comme nous l'avions évoqué dans notre newsletter Chip News, il avait été calé pour le début du mois prochain ; la date vient d'être fixée. On retrouve la dénomination initiée l'année dernière : « 2022 and beyond ». Le constructeur promet de parler de ses prochaines grandes évolutions pour sa gestion du stockage, du réseau et de la surveillance.

Ainsi, il sera question de mises à jour de DSM, SRM et Surveillance Station. On s'attend également à des nouvelles du routeur Wi-Fi 6 évoqué depuis quelques mois. Et pourquoi pas enfin des NAS gérant de nombreux SSD PCIe (NVMe) autrement que comme cache ?

Synology précise que ses thèmes principaux seront les performances, la fiabilité et la sécurité. On devrait ainsi entendre parler des services dans le cloud C2 pour la protection et le partage des données, et peut-être enfin de réseau à 2,5 Gb/s ?

Nous couvrirons bien entendu l'événement en détail. Pour rappel, le constructeur dévoilait il y a quelques jours de premiers NAS issus de sa série 2022.