Cozy Cloud disparaît et revient sur le Play Store : « Bienvenue dans le "merveilleux monde des GAFA" »

Lundi matin, le compte Twitter de l’application expliquait : « Nos applications ont été brutalement supprimées par Google de son store dans la nuit de vendredi à samedi sous un prétexte "fallacieux". Le support de Google ne répond pas ».

Dans un autre fil de discussion, le service en remet une couche, affirmant que l’argument utilisé est « faux (on ne vous aurait pas donné accès à un compte de test, ce qui est faux) ? ». « Ce blocage unilatéral n'est pas non plus expliqué par un risque ou entorse majeure […] Censure autoritaire ou incompétence organisée ? », se demande Cozy Cloud.

Toujours est-il que ce matin les applications sont de nouveau disponibles.