Qualcomm fait de Snapdragon une « marque de produit autonome »

Snapdragon est le nom utilisé par le fabricant pour nommer ses SoC et autres puces. Il revendique « plus de 2 milliards d’utilisateurs d’appareils Snapdragon à travers le monde ».

Dans un billet de blog, la société annonce un changement : « Nous avons séparé les marques Qualcomm et Snapdragon ». Des modifications ont aussi été apportées sur les éléments graphiques. La couleur or est par exemple utilisée pour le haut de gamme.

« Une nouvelle structure de dénomination simplifiée et cohérente pour nos plateformes permet à nos clients de découvrir et de choisir plus facilement des produits avec Snapdragon. Cela signifie que nos plateformes mobiles passeront à une série et une génération à un chiffre, en s’alignant sur d’autres catégories de produits – à commencer par notre nouvelle plateforme haut de gamme Snapdragon série 8 ».

Le constructeur explique aussi que, « à l’avenir, avec les plateformes connectées Snapdragon, la 5G sera une évidence » et ne devrait donc plus être précisé à chaque fois. La partie automobile passe à 100 % sous la marque Snapdragon, avec Snapdragon Ride Platform et Snapdragon Digital Chassis.

Qualcomm donne rendez-vous les 30 novembre et 1er décembre pour son Tech Summit où il sera évidemment question de la « nouvelle » marque Snapdragon.