Suppression de postes chez SFR : le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) est homologué

La Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Drieets) d’Île-de-France « a décidé d’homologuer le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) engagé en mars dernier par le propriétaire Altice », explique Le Monde Informatique. La Drieets juge que la procédure est « régulière » et que « l'employeur satisfait à ses obligations ».

Une demande d’homologation avait été déposée le 14 septembre dernier auprès de la Drieets, mais finalement retirée le 1er octobre quelques heures avant la réponse de la Direction. Quelques jours auparavant, la direction de l’opérateur s’était pris un camouflet judiciaire. Le Tribunal judiciaire de Paris condamnait « la déloyauté de la direction » et mettait en avant « l’absence de justification économique du plan de départs volontaires qui menace près de 2 000 emplois ».

Quoi qu’il en soit, un délai de « deux semaines supplémentaires de négociation avec les représentants du personnel » était ainsi annoncé, rappelle la CFDT. Les syndicats étaient à « la fois satisfaits de ce recul de la direction mais pas complètement rassurés quant à l’issue du match. Car depuis l’annonce du plan social, le 3 mars 2021, la bataille est âpre, y compris sur le terrain judiciaire, pour faire reculer la direction et faire annuler le PSE ».

Toujours selon nos confrères, « les syndicats réfléchissent aux différents moyens d'action qui sont à leur portée », tandis que la direction du groupe n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet.