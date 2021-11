Ce nouveau service « tout en un » remplacera Business Voice (qui tirera sa révérence le 30 juin 2022) et vise principalement les PME. Il regroupe à la fois l’application (Teams) et un forfait pour passer des appels.

Teams Phone with Calling Plan ne sera pour le moment proposé qu’aux abonnés Microsoft 365 et Office 365. L’abonnement sera disponible début janvier aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada pour commencer, avant de s’étendre au reste du monde.