Accord de 5 ans entre la Scam et le Groupe TF1

Un nouvel accord est signé entre la Scam (Société civile des auteurs multimédia) et le Groupe TF1. « Cet accord pérennise l’exploitation des œuvres du répertoire de la Scam sur les services linéaires et non linéaires du Groupe TF1, pour une durée initiale de 5 ans à compter du 1er janvier 2021 ».

Il prévoit les conditions d’utilisation du répertoire de l’organisme de gestion collective des documentaristes, journalistes, vidéastes, traducteurs ou encore des photographes, sur toutes les chaînes du groupe.

« La Scam et le Groupe TF1 s’associent dans une logique partenariale qui vise à mieux intégrer dans leurs modèles respectifs l’évolution des usages et les nouveaux modes de monétisation (digital, TV segmentée…) »